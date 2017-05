Überfall-Serie in Gelsenkirchen: Jugendbande festgenommen

Eine Serie von schweren Raubüberfällen in Gelsenkirchen und Herne ist offenbar geklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Essen gemeinsam mit der Polizei am Donnerstag (04.05.2017) mitteilte, wurden am Dienstag (02.05.2017) und bereits Ende März insgesamt acht Wohnungen in Gelsenkirchen und Herne durchsucht. Die Polizei nahm sieben Täter im Alter zwischen 17 und 19 Jahren fest.

Acht Überfälle auf Tankstellen und Kioske

Die Jugendbande soll für insgesamt acht Raubüberfälle auf Tankstellen und Kioske von Ende Januar bis Anfang März 2017 verantwortlich sein. Bei den Überfällen bedrohten die Täter die Geschädigten mit einer Waffe. Insgesamt erbeuteten sie etwa 2.000 Euro.

Die Überfälle sollen von den Jugendlichen in verschiedenen Konstellationen begangen worden sein, wobei die zwei Hauptverdächtigen an jeweils sechs Überfällen beteiligt gewesen sein sollen. Diese beiden Männer befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte weitere Haftanträge.

Stand: 04.05.2017, 11:30