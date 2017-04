Letzter Tag für Opel-Zulieferer "Johnson Controls" in Bochum

Der Automobilzulieferer "Johnson Controls" muss am Freitag (28.04.2017) sein Bochumer Werk schließen, weil die Abnehmer fehlen. Als es noch das Opel-Werk in Bochum gab, hatte Johnson Controls mit der Produktion von Autositzen viel zu tun. Doch als Opel 2014 dicht machte, entließ das Unternehmen mehr als 100 Beschäftigte. Danach produzierte Johnson Controls noch Autositze für Ford in Köln - aber auch dieser Vertrag läuft Ende 2017 aus.