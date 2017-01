"Zurückgelassene Kinder" und eine "Schul-Ruine"

"Sicher leben in Nordrhein-Westfalen" – das war das Thema einer Diskussionsveranstaltung am vergangenen Mittwoch (18.01.2017) in Essen-Altendorf. Mit dabei Innenminister Ralf Jäger und Polizeipräsident Frank Richter. Am Ende der Veranstaltung ergriff Julia Gajewski, Leiterin der Gesamtschule Bockmühle, das Wort. Und konfrontierte Minister und Polizeipräsident mit den Problemen, die sie an ihrer Schule und in ihrem Stadtteil sieht.

WDR: Frau Gajewski, Sie werden als "unerschrocken" beschrieben, weil Sie unverblümt die Probleme an den Schulen benannt haben. Was sind denn die Hauptprobleme in der Schule?

Julia Gajewski: Ich bin unerschrocken, das stimmt. Unsere Schule, die Gesamtschule Bockmühle im Essener Stadtteil Altendorf, liegt in einem Brennpunkt. Wir haben 1.411 Schüler, davon ca. 150 inklusive Schüler, also Schüler mit einem Förderbedarf. Insgesamt kommen unsere Schüler aus über 50 Nationen, der Migrationsanteil liegt bei 70 Prozent. Die meisten Schüler haben eine Hauptschulempfehlung – es sind also Schüler, die voraussichtlich keine große Bildungskarriere vor sich haben oder hinter sich hatten. Unsere Anmeldezahlen sind sehr gering, 80 Kinder melden sich an, der Rest wird aufgefüllt aus den "Bildungsverlierern" anderer Stadtteile, die an den anderen Schule nicht angenommen wurden – eine herausfordernde Mischung.

WDR: Was sind weitere Probleme?

Gajewski: Zum Beispiel die Parallelgesellschaft – also Familien libanesischer oder türkischer Herkunft, bei denen auch in der dritten Generation noch ein Übersetzer benötigt wird. Das macht die Elternzusammenarbeit äußerst schwierig. Diese allgemeine Gemengelage macht es überhaupt schwierig zu arbeiten.

WDR: Kann eine Schule denn überhaupt die vielen Aufgaben leisten, die gesellschaftlich an sie gestellt werden?

Gajewski: Wir haben ein tolles Kollegium, aber ein Sonderpädagoge muss hier bis zu 15 Schüler betreuen, da stimmt das Verhältnis einfach nicht mehr. Es gibt für Schüler kaum positive Vorbilder hier, an denen wir zeigen können, dass sich durch Bildung etwas im Leben erreichen lässt. Zu uns kommen Kinder aus Familien, die arm sind und ohne Bildung "sozial schwach" werden.

WDR: Sie haben gesagt, es sei Ihnen wichtig, kein Kind zurückzulassen, womit sie sich auf einen Leitspruch der NRW-Landesregierung beziehen. Ist das denn überhaupt möglich?

Gajewski: Das ist nicht möglich. Wir haben zurückgelassene Kinder hier. Von den vielen neuen Lehrerstellen bekommen wir nichts mit. Als ich vor dreieinhalb Jahren als Schulleiterin angefangen bin, hatten wir für 15 Kinder einer Sprach-Seiteneinsteiger-Klasse eine volle Lehrerstelle. Nun haben wir für 20 Kinder eine halbe Stelle. Auch die Inklusion ist eine gute Idee, nur findet sie hier auf Kosten aller Beteiligten statt.

WDR: Ist die Lage in den vergangenen dreieinhalb Jahren, in denen Sie Schulleiterin in Altendorf sind, schlechter geworden?

Gajeweski: Definitiv. Wir haben in diesem Schuljahr zum ersten Mal im Schnitt einen gesamten Jahrgang, der einen sprachlichen Förderbedarf nachweist – so erschütternd ist das Sprachverständnis. Das liegt nicht nur am Migrationshintergrund.

WDR: Was sind Ihre konkreten Forderungen als Schulleitung an die Politik?

Gajewski: Meine Forderung ist: Nicht mehr als 20 Kinder pro Klasse und eine ständige Doppelbesetzung. Außerdem müssten die räumlichen Bedingungen besser werden. Die Schule ist eine Ruine, es gibt hier ständige Bauarbeiten: Decken sind offen, Kabel hängen raus. Langfristig muss aber auch in den Stadtteil Altenessen investiert werden.

Die Fragen stellte Andreas Sträter