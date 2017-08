WDR : Von italienischen Behörden kam zuletzt immer wieder Kritik. Deutschland sei wegen lascher Gesetze und Kontrollen ein Geldwäsche-Paradies für die Mafia. Stimmt das?

Jungbluth: Wo Gewinne gemacht werden, müssen auch Gelder gewaschen werden, um sie in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuführen. Was mir so ein bisschen fehlt, sind handfeste Informationen aus Italien, die belegen, dass NRW zum Beispiel tatsächlich Investitionsland für die italienische organisierte Kriminalität ist. Die These, dass hier gewaschen wird wie verrückt, deckt sich leider nicht mit der Qualität der Hinweise, die wir von den italienischen Ermittlungsbehörden erhalten haben.

WDR : Wo liegen die besonderen Schwierigkeiten bei Ermittlungen gegen die Mafia?

Jungbluth: Organisierte Kriminalität versucht, illegale Geschäfte zu machen und dabei nicht aufzufallen. Geschäfte, bei denen sich niemand geschädigt fühlt, bei denen es am Ende oft keinen persönlich Geschädigten gibt, der eine Strafanzeige erstattet, sind typisch. Im Baustellengewerbe zum Beispiel ist es so, dass der Bauherr einen günstigen Preis bekommt. Der eingesetzte Strohmannunternehmer bekommt Geld und kann seine Arbeiter zu einem deutlich günstigeren Preis entlohnen als üblich. Die wiederum freuen sich, überhaupt etwas zu verdienen. So sind am Ende alle zufrieden, bis auf den Staat und die Gesellschaft allgemein, die gar nicht merken, dass sie betrogen werden.