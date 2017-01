Suche nach Wahrheit im Betatest

WDR: Wie kam der Kontakt zustande? Hat Facebook Sie gefragt oder umgekehrt?

Schraven: Ich habe im Spätherbst mit Facebook Kontakt aufgenommen, weil ich gesehen habe: Die Verbreitung von Fakenews auf Facebook ist ein richtiges Problem. Ein Problem, das unsere aufgeklärte Demokratie in Europa bedroht. Nach mehreren Gesprächen hat Facebook dann gefragt, ob wir nicht bei dem Factchecking-Programm mitmachen wollen. Wir haben gesagt: Klar, warum nicht. Ein ähnliches Programm gibt es seit Dezember in den USA . Ich finde das spannend, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie es am Ende ganz konkret aussehen wird, weiß man noch nicht. Wir probieren jetzt erst einmal aus, dann wird man schon den richtigen Weg finden.