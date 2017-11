Drohen in NRW weitere Hochhaus-Evakuierungen?

WDR: In den Großstädten in NRW gibt es Anlagen, die mit dem Hannibal-II-Komplex vergleichbar sind. Müssen wir uns auf weitere Evakuierungen einstellen?

Jens-Christian Voss: Weitere Evakuierungen in NRW sind möglich. In Dortmund-Dorstfeld am Hannibal-II-Komplex lagen bauliche Mängel vor. Zwischen den Tiefgaragen und den höher gelegenen Wohnungen, gab es Lüftungsschächte, die nicht ausreichend geschützt waren.

Zwischen diesen Brandabschnitten gab es Verbindungen, über die sich ein Brand hätte unkontrolliert ausbreiten können. Rauch, Hitze und Feuer hätten zu einem Großbrand führen können.

WDR: Wie bewerten Sie die komplette Evakuierung in Dortmund im Nachklang?

Dortmunder Hannibal-Mieter protestieren bei einem Treffen mit der Stadt

Voss: Die Maßnahme war sehr sinnvoll. Es war richtig, sofort zu agieren und nicht zuzuschauen. Ein Katastrophenszenario am Hannibal-II-Komplex hätte ein Brand in der Tiefgarage sein können. Verursacht durch einen zu heiß gelaufenen Motor, unnötige Brandlasten oder durch Brandstiftung hätte sich dieser Brand dann in der gesamten Anlage ausbreiten können.

WDR: Wie viele solcher Problemfälle schlummern in NRW noch?

Voss: Nach Rücksprache mit diversen Berufsfeuerwehren haben auch andere Städte reagiert, etwa Wuppertal oder Duisburg. Passieren kann so eine Evakuierung immer. Deshalb haben die Städte reagiert und geschaut, wo ähnliche Problem auftreten können.

Im Prinzip ist Deutschland aber ein Land mit einem sehr hochwertigen und umfassenden Brandschutzrecht. Das Dortmunder Hannibal-II-Hochhaus stammt aus den 1970er Jahren. Die strengen Sicherheitsauflagen aus dem Baurecht gab es damals in der dieser ausgeprägten Form noch nicht.