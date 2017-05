Lehrergewerkschaft: Integrationskurse für Flüchtlinge oft zu schwer

Die angestrebten Abschlusstests würden oft bei weitem nicht erreicht, kritisieren auch der Flüchtlingsrat NRW und Sprachschulen. Für die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW , Dorothea Schäfer, ist der Grund klar: "Wir haben das Problem, dass die Vorgaben – also was muss eigentlich geleistet werden in diesen Integrationskursen – nicht gemacht worden sind. So dass es qualitativ sehr unterschiedliche Angebote gibt, die oft auch nicht passgenau sind für die Menschen, die sie brauchen."

Mindestens die Hälfte der Flüchtlinge erreicht nach Angaben von Essener Sprachschulen nicht den Abschluss, der für den Einstieg ins Berufsleben erforderlich ist. Für die Deutschkurse für Flüchtlinge sind in der Regel 1.200 Unterrichtsstunden vorgesehen. Sie dauern rund ein Jahr.

Stand: 04.05.2017, 08:00