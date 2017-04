Route der Industriekultur boomt

Egal ob im Maxipark in Hamm, in der DASA in Dortmund oder im Hagener Freilichtmuseum, überall stiegen die Besucherzahlen, zum Teil sogar auf ein Allzeit-Hoch. Die 25 Haupt-Sehenswürdigkeiten der Route der Industriekultur entwickeln sich zu einem Besuchermagnet.

Seit dem Jahr 2000 hat sich Gästezahl mehr als verdoppelt. Die meisten Gäste zählte die Zeche Zollverein in Essen. Der Regionaverband Ruhr sieht in den Industriedenkmälern das größte touristische Kapital der Region und will sie weiter ausbauen.