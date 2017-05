ICE-Unfall: Bahnverkehr zwei Wochen eingeschränkt

Bahnpendler rund um den Dortmunder Hauptbahnhof müssen sich auch in den kommenden zwei Wochen auf Störungen einstellen. Mindestens sechs Weichen müssten erneuert werden, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch (03.05.2017) in Düsseldorf mit. Wegen des Austauschs der Weichen bleibe der Zugverkehr für mindestens zwei Wochen eingeschränkt.

Einige Strecken wieder frei