ICE in Dortmund entgleist: Zugverkehr eingeschränkt

Bei der Einfahrt in den Dortmunder Hauptbahnhof ist am Montagabend (01.05.2017) ein ICE der Deutschen Bahn entgleist und hat erheblichen Schaden verursacht. Dabei ist laut Bundespolizei ein Reisender verletzt worden, einer ist demnach in ein Krankenhaus gekommen, einer noch vor Ort von einem Notarzt behandelt worden.