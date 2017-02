Niedersachse zum dritten Mal bester Hirschrufer

Der beste Hirschrufer Deutschlands heißt Andreas Töpfer und kommt aus Niedersachsen. Den Titel bei der Deutschen Meisterschaft in Dortmund im Rahmen der Messe "Jagd und Hund" gewann er am Freitag (03.02.2017) bereits zum dritten Mal. Er setzte sich gegen 16 Teilnehmer in drei Disziplinen durch. Mit Instrumenten aus Tritonschneckengehäuse, Rinderhorn oder Holzröhren röhrten sie wie ein alter Hirsch, wie ein suchender Hirsch oder wie ein Platzhirsch beim Kahlwildrudel. Plätze zwei und drei gingen an zwei Förster aus Bayern, die zum ersten Mal am Wettbewerb teilgenommen haben.

Hirschruf wird seit Jahrhunderten imitiert

Das Nachnahmen des Hirschrufs gehört seit Jahrhunderten zum Handwerk des Jägers. Während der Brunftzeit im Herbst locken sie so Platzhirsch aus seiner Deckung, indem sie zum Beispiel einen vermeintlich jüngeren Konkurrenten imitieren. Die Stimme darf dabei nicht zu zaghaft klingen, die Stimmlage sollte gehalten werden. Außerdem sei es wichtig, dass der Ton aus dem Bauch komme, so der Erstplatzierte Töpfer. Die drei Hirschrufsieger werden Deutschland im Mai bei der Europäischen Meisterschaft in Frankreich vertreten.

