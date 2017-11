Herne: Doppelmord mit Ankündigung?

Der mutmaßliche Doppelmörder Marcel H. aus Herne in Nordrhein-Westfalen hat offenbar schon vier Tage vor der Tötung eines neunjährigen Nachbarjungen und eines ehemaligen Schulfreundes konkrete Mordpläne entwickelt. Das ist am Freitag (10.11.2017) vor dem Bochumer Landgericht bekannt geworden.

Marcel H. gab Hinweise auf ersten Tatort

Der 20-jährige Angeklagte hatte einem Freund mehrere WhatsApp-Nachrichten geschickt, in denen es unter anderem hieß: " Jetzt bastel' ich mir Mordwaffen. " Und: " Ich glaube, ich gehe morgen irgendwen strangulieren. " Auch seinen ersten späteren Tatort - einen Keller im Haus der ehemaligen Wohnung seiner Eltern - hatte Marcel H. offenbar schon ausgesucht. In einer weiteren Nachricht hatte er seinem 19-jährigen Freund geschrieben: " Meine alte Wohnung ist ein guter Ort, um junge Leute aufzugabeln und zu behalten - bis sie kalt sind. Wer auch immer drin ist, wird sterben - innerhalb von zwei Minuten. "

Empfänger dachte, das sei "ein dummer Witz"

Der Empfänger der Nachrichten hatte die Informationen jedoch nicht ernst genommen. " Ich dachte, das ist wieder so ein dummer Witz von ihm ", sagte er den Richtern während seiner Zeugenvernehmung am Freitag. Auf Empfehlung einer Psychiaterin soll Marcel H. nun noch einmal ärztlich untersucht werden. Der 20-Jährige hat am Freitag einer MRT -Untersuchung zugestimmt, bei der sein Gehirn durchleuchtet wird. Außerdem soll ein Blutgutachten angefertigt werden, um mögliche Krankheitsbilder zu erkennen.

Der Angeklagte hat über seinen Verteidiger bereits gestanden, den neunjährigen Nachbarjungen Jaden und einen Ex-Schulfreund (22) Anfang März umgebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht unter anderem von Mordlust aus.

