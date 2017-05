Doch keine Seilbahn für Hammer Lippe-Aue

Die Lippe-Auen in Hamm werden auch in Zukunft ohne Seilbahn auskommen müssen. Das teilte Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann am Dienstag (09.05.2017) mit. Damit hat die Stadt den wichtigsten, aber auch umstrittensten Teil des Projekts " Erlebensraum Lippe-Aue" abgesagt.

Kein Förderung vom Land

Seine Begründung: Die Pläne für die Seilbahn seien nicht ausgereift genug, und damit nicht förderfähig. Und es fehle die Zeit, die Pläne zu überarbeiten. Das Gesamt-Projekt Lippe-Aue ist damit nicht gescheitert, aber um eine Attraktion ärmer.

Seilbahn-Idee war umstritten

Mit Computersimulationen hatte die Stadt den Bürgern die neue Seilbahn schmackhaft gemacht: von der City direkt an den Strand in den Lippe-Auen schweben - das sollte mit Fördermitteln des Landes möglich sein. Im Rat war das Projekt umstritten: nutzlos und zu teuer, hieß es aus den Reihen der Opposition.

Lippe-Auen Projekt aber nicht ganz verloren

Für andere Teile des Projekts "Erlebensraums Lippe-Aue" , wie zum Beispiel einen Auenpark mit Freizeitangeboten und Rad- und Wanderwege gibt es bereits Förderzusagen aus Düsseldorf. Aus dem Landessonderprogramm " Grüne Infrastruktur" soll es dafür rund 7 Millionen Euro geben. Das hatte Umweltminister Remmel Ende April angekündigt. Rechtsverbindlich ist das aber noch nicht.

Stand: 10.05.2017, 07:33