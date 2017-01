Hagener Friedensaktivistin verklagt das Finanzamt

Gertrud Nehls will elf Prozent ihrer Steuern nicht mehr zahlen und verklagt deshalb das Finanzamt. Das sei genau der Anteil, der in den Verteidigungshaushalt fließe, erklärt die ehemalige Krankenschwester. "Ich brauche keinen Rechtsanwalt" , sagt Gertrud Nehls. "Der kann ja nichts über mein Gewissen sagen."

Die Zahlen hat sie vom "Netzwerk Friedenssteuer" mit Sitz in München. Gegründet wurde das 1983. Seitdem haben 80 Steuerzahler versucht, elf Prozent ihrer Steuern einzubehalten und haben das Finanzamt verklagt. Gertrud Nehls hat am Freitag (20.01.2017) um 12 Uhr ihren Termin beim Finanzgericht in Münster.

Irak-Reise war der Auslöser

Der auslösende Moment für den Entschluss zur Klage sei 2005 eine Reise in den Irak gewesen, um Freunde zu treffen. Sie besuchte unter anderem einen Bunker in Bagdad, der Jahre zuvor von den Alliierten im Kampf gegen Sadam Hussein bombardiert worden war. "Dabei" , erzählt sie, "sollen panzerbrechende Bomben mit abgereichertem Uran verwendet worden sein." Das Einzige was von den vielen hundert Menschen übrig geblieben sei, sei der Abdruck eines Rückenwirbels an der Decke gewesen.

Aussicht auf Erfolg ist gering

Sie habe lange mit sich gerungen und sich erst jetzt zur Klage entschieden, sagt sie. Sie könne es nicht länger mit ihrem Gewissen vereinbaren, über die Steuerzahlungen für ihre Rente Kriege zu finanzieren.

Wolfgang Steuer, Vorsitzender des Netzwerkes Friedenssteuer, kann noch nicht von Erfolgen berichten. Bisher hat keiner der 80 Kläger Recht bekommen. "Das ist wie bei einer Demonstration. Wir wehren uns. Das ist die moderne Form der Kriegsdienstverweigerung."

