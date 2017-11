Hagener Kinder warten seit Monaten auf Schulplatz

In Hagen können fast 100 Kinder und Jugendliche nicht in die Schule gehen, obwohl sie es eigentlich müssten. Sie warten teilweise schon bis zu zwei Monate darauf, dass sie eingeschult werden. Am Dienstag (14.11.2017) ist das Problem Thema im Hagener Schulausschuss.

Zu wenig Schulräume und Lehrer

Besonders Kinder aus Zuwanderungsfamilien sind davon betroffen. Die Kinder können ihrer Schulpflicht nicht nachkommen, weil keine Plätze vergeben werden. Es fehlt der Stadt vor allem an Schulräumen. Die Grundschulen und die weiterführenden Schulen sind schon jetzt voll. Außerdem gibt es zu wenig Lehrkräfte in Hagen.

Schule für Integrationskinder schon voll

Erst im September wurde in Hagen eigens eine Schule ausschließlich für Integrationskinder eröffnet, doch reichen die Plätze dort nicht aus. In Absprache mit der Stadt werde dringend nach Lösungen gesucht, erklärt die zuständige Bezirksregierung in Arnsberg.