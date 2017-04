Großbrand: Baumarkt ist nicht zu retten

Eine riesige Rauchsäule zog am Samstagvormittag (29.04.2017) über das Dach des Baumarktes und war weithin sichtbar. Der Gebäudekomplex brennt in voller Ausdehnung. " Der Baumarkt ist nicht mehr zu retten. Er wird komplett herunterbrennen ", sagte ein Feuerwehrsprecher dem WDR .

Kunden konnten sich retten

Am Morgen gegen 10 Uhr sei der automatische Feueralarm ausgelöst worden. " In 99 Prozent der Fälle sind das Fehlalarme. Diesmal nicht , so der Sprecher weiter." Auch Kunden und Mitarbeiter seien schon im Baumarkt unterwegs gewesen. Sie hätten sich alles rechtzeitig retten können. " Es wurde niemand verletzt ."

Die Feuerwehr rückte mit acht Löschzügen an, unterstützt von Einsatzkräften aus Datteln, Marl und Recklinghausen. Auch Messfahrzeuge, die die Schadstoffimmission messen sollen, wurden alarmiert. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. " Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern ", so der Sprecher.

Stand: 29.04.2017, 12:09