Tötung eines 14-Jährigen: Mann in Duisburg festgenommen

Der 27-Jährige habe sich bereits am Dienstagnachmittag gestellt, teilte die Duisburger Polizei am Mittwoch (19.04.2017) mit. . Der festgenommene 27-Jährige stellte sich am Dienstagnachmittag in Begleitung einer Rechtsanwältin der Polizei. Er wohnt nicht in dem Haus in Marxloh. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Mann Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Unklar blieb zunächst, ob der Festgenommene zugestochen hatte oder ob er lediglich zu der Gruppe gehörte, aus der der Täter stammen soll. Derzeit werden die Aufnahmen der an mehreren Gebäuden angebrachten privaten Überwachungskameras ausgewertet. Nach ersten Hinweisen sollen private Streitigkeiten zwischen Nachbarn im Haus und dem 27-Jährigen der Grund für den Streit gewesen sein. Der Junge und sein 40-jähriger Vater sollen nach Zeugenaussagen zur Hilfe geeilt sein.

Hintergründe der Tat weiterhin unbekannt

Zum tödlichen Gewaltverbrechen an einem 14 Jahre alten Jungen am Ostersonntag in Duisburg-Marxloh hatte die Staatsanwaltschaft am vergangenen Dienstag (18.04.2017) erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Danach stamme der Täter nicht aus dem familiären Umfeld. Der Junge sei nach einem Stich in den Rücken, bei dem die Lunge verletzt wurde, verblutet.

Die Polizei war am Sonntag wegen eines Streits an den Tatort gerufen worden. Vor Ort fanden sie den lebensgefährlich Verletzten. Der 14-Jährige war am Ostersonntag nach einem Stich in den Rücken verblutet. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Stand: 19.04.2017, 14:59