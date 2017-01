Gericht macht Weg für AfD-Parteitag in Oberhausen frei

Die Oberhausener Stadthalle wollte eine mündlich getroffene Vereinbarung mit der AfD nicht akzeptieren und hatte den Mietvertrag für nichtig erklärt. Dagegen hatte die rechtspopulistische Partei geklagt und jetzt Recht bekommen.

Chancengleichheit für Parteien

Das Landgericht Duisburg begründete seine Entscheidung damit, dass ein mündlicher Vertrag zustande gekommen und rechtsgültig sei. Außerdem müssten alle Parteien gleich behandelt werden und ihnen der Zugang zu Hallen in öffentlicher Hand ermöglicht werden. Damit darf die AfD die Luise-Albertz-Halle direkt gegenüber dem Rathaus wie geplant nutzen.

Stadtrat gegen Rechtspopulisten

Die Stadthalle in Oberhausen

Die Verantwortlichen der Luise-Albertz-Halle zeigten sich zunächst enttäuscht. " Wir werden prüfen, ob wir dagegen Widerspruch einlegen ", sagte Geschäftsführer Hartmut Schmidt in einer ersten Stellungnahme. Am vergangenen Freitag hatten die Oberhausener Politiker mit breiter Mehrheit entschieden, den Rechtspopulisten keinen Raum bieten zu wollen. Sie wiesen den Betreiber der Stadthalle an, keinen Mietvertrag abzuschließen.

Proteste bei AfD-Parteitag angekündigt

Mit Genugtuung hat die AfD in NRW die Eilentscheidung des Landgerichts Duisburg zur Kenntnis genommen. Mehr als 500 Delegierte werden am kommenden Sonntag zum Landesparteitag erwartet. Ein breites Bündnis in Oberhausen hat bereits Widerstand angekündigt. Den ganzen Tag über sind Kundgebungen und Demonstrationen vor der Luise-Albertz Halle geplant.

Stand: 24.01.2017, 15:13