Geldautomat in Bochum gesprengt

Erneut ist in NRW ein Geldautomat gesprengt worden - diesmal in der Nacht auf Samstag (04.02.2017) in Bochum. Nach Polizeiangaben hatte ein Anwohner einen lauten Knall gehört und einen dunkel bekleideten Mann bei der Flucht beobachtet.

Durch die Explosion wurde auch ein Kontoauszugsdrucker und die Decke des Gebäudes stark beschädigt. Ob der Täter mit Beute fliehen konnte, war laut Polizei zunächst unklar.