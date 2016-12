Immer mehr gefährliche Gegenstände auf Bahngleisen

Eisenteile, Tretroller oder Einkaufswagen - allein im Ruhrgebiet wurden in diesem Jahr bereits fast 150 Mal solche Dinge auf die Gleise gelegt. Die Bundespolizei warnt vor solchen Taten. Dies sei ein gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr. In Essen-Dellwig ist ein Intercity laut Bahn fast entgleist, weil Unbekannte Betonreste auf Gleise gelegt hatten und der Lokführer eine Schnellbremsung einleiten musste. Der Zug konnte nicht weiter fahren und die Strecke war stundenlang gesperrt.

Überwachung mit Sensoren geplant

Nach Erkenntnssen der Bundespolizei sind häufig Schüler die Täter, deshalb gibt es in Schulen regelmäßig Präventionsseminare. Die Deutsche Bahn plant jetzt, die Gleise auf Hauptstrecken mit Glasfaser-Sensoren zu überwachen.

Stand: 27.12.2016, 11:19