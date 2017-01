Gefahrguttransporter auf A2 bei Bottrop verunglückt

Die Ursache, warum der Sattelzug auf der Mittelleitplanke zwischen dem Dreieck Bottrop und der Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst zum Stehen kam, ist noch nicht geklärt. Nach Auskunft der Polizei sind keine gefährlichen Stoffe ausgetreten. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zwei Pkw wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Die Autobahn musste zunächst voll gesperrt werden. Ein Kran war nötig, um den Lkw zu bergen. Am Morgen waren in beiden Fahrtrichtungen noch die linken Fahrstreifen gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Der Sattelzug hatte nach Angaben der Feuerwehr Bottrop neben ungefährlichem Stückgut sieben verschiedene Gefahrgüter in fester und flüssiger Form geladen. Die Feuerwehr Bottrop war mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

Stand: 10.01.2017, 06:30