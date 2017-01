Islamistischer Gefährder in Oberhausen festgenommen

Schon am Mittwoch (11.01.2017) wurde der 28-Jährige in Oberhausen festgenommen. Die zuständige Essener Polizei teilte am Freitag (13.01.2017) mit, dass es sich um einen Serben handelt, der sich illegal in Deutschland aufgehalten haben soll.

Seit vergangenen Herbst sei der Mann als Gefährder eingestuft gewesen. " Er verfügt über enge Kontakte in die islamistische Szene und wurde deshalb intensiv beobachtet ", schreibt die Essener Polizei in einer Pressemitteilung. Beim Amtsgericht Essen wurde ein Abschiebehaftbefehl erwirkt.

Hintergründe unklar

Ein Sprecher der Polizei Essen sagte zu dem Mann nur, dass er möglicherweise einen Anschlag geplant haben soll. Details wollte er nicht nennen. Der 28-Jährige sitzt momentan in Abschiebehaft in Büren im Kreis Paderborn.