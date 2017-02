Tückische Treppe - Parkplatz birgt Falle für Autos

Ein französischer Tourist ist am Samstag (26.11.2016) in der Kölner Innenstadt in den U- Bahn-Treppenzugang am Neumarkt gefahren. Wie die Polizei mitteilte, verwechselte der Mann den Gang in den Untergrund mit einer Zufahrt in eine Tiefgarage. Der Mann konnte sich und seine Beifahrerin aus dem Wagen befreien. Beide blieben unverletzt.