Mülheimer Feuerwehr rettet Eisvogel

Mit einer ungewöhnlichen Rettungsaktion hat die Mülheimer Feuerwehr einem Eisvogel das Leben gerettet. Glück für den wunderschönen Vogel: Er war zum Objekt der Begierde für einen Fotografen geworden. Der hatte nämlich schon lange Zeit in den Ruhrauen im Stadtteil Saarn auf der Lauer gelegen. Dann endlich bekam er den Eisvogel vor die Linse.

Eisvogel verfängt sich in Angelschnur

Eine Angelschnur wird für den Vogel zum Verhängnis

Was dann geschah, war der Startschuss für eine der wohl ungewöhnlichsten Tierrettungen der Mülheimer Feuerwehr. Der kleine Eisvogel verfing sich nämlich plötzlich in eine Angelschnur. Mit letzter Kraft rettete er sich noch auf einen über dem Wasser hängenden Ast. Doch der kleine Vogel verwickelte sich immer weiter in der Schnur. Sofort alarmierte der Fotograf die Feuerwehr.

Einsatz mit Schlauchboot

Gerettet! Der Eisvogel kommt zur Sicherheit in eine Tierklinik

Da sich der Ast mit dem kleinen Eisvogel an einer schwer zugänglichen Stelle befand, mussten sich zwei Feuerwehrleute mit einem Schlauchboot nähern. An dem Ast angekommen, konnten sie den kleinen Vogel aber schnell aus seiner misslichen Lage befreien. Um eventuelle Verletzungen auszuschließen, wurde der "Patient" in eine Tierklinik gebracht. Von dort kam schnell Entwarnung: Dem Eisvogel geht es gut. Und inzwischen fliegt er wieder in den Mülheimer Ruhrauen.