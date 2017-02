Fahndungsfotos nach Wittener Geldautomaten-Sprengung

Mindestens drei Männer hatten mitten in der Nacht vom 29.11.2016 den Geldautomaten an einer Tankstelle im Wittener Stadtteil Herbede gesprengt. Das Gebäude wurde damals durch die heftige Explosion stark beschädigt. Witten entging nur knapp einer Katastrophe, denn die Zapfsäulen befanden sich nur wenige Meter von der Explosion entfernt.

Foto stammt von "Blitzer"

Die Diebe erbeuteten Geld und flohen in einem Audi mit gestohlenen Hammer Kennzeichen in Richtung A43. Tage vorher waren zwei Männer in diesem Auto in Hamm geblitzt worden. Daher stammt das Foto, mit dem jetzt gefahndet wird.

Die Polizei versucht zur Zeit herauszufinden, ob die Täter zu der sogenannten Audi-Bande gehören. Diese aus den Niederlanden stammende Bande soll für mehrere hundert Geldautomaten-Sprengungen in NRW und Niedersachsen verantwortlich sein. Alle Sprengungen wurden sehr brutal ausgeführt und die Täter flohen mit PS-starken Autos der Marke Audi.

Stand: 09.02.2017, 14:16