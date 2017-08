Facebook eröffnet Löschzentrum in Essen

Facebook richtet in Essen sein deutschlandweit zweites Löschzentrum ein, das kündigte Facebook am Mittwoch (09.08.2017) an. Am Essener Standort sollen 500 Mitarbeiter Facebook-Inhalte prüfen, um strafbare und beleidigende Einträge zu entfernen.

Laut Facebook soll das Löschzentrum im Herbst eingerichtet werden. Das neue Zentrum in Essen wird von der Firma Competence Call Center ( CCC ) betrieben. Bis Ende des Jahres sollen in Essen 500 Mitarbeiter für Facebook eingestellt werden.

Neuer Löschzentrum-Standort: Essen-West

Der Dienstleister hat in Essen bereits in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Essen West einen Standort für das Löschzentrum. Im Internet werden in Stellenanzeigen auch konkret mehrsprachige Mitarbeiter gesucht.