Essen will verkaufsoffene Sonntage - Herne nicht

Am Mittwochabend (12.07.2017) hat der Rat in Essen beschlossen, sechs verkaufsoffene Sonntage in den nächsten Monaten zu genehmigen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte im März die für 2017 geplanten verkaufsoffenen Sonntage untersagt. Wie Verdi auf den Beschluss reagiert, ist offen.

Die Stadt Essen hat die Sonntage für das zweite Halbjahr neu prüfen lassen. Dazu hat die Stadt Gespräche mit den Gewerkschaften geführt und eine Umfrage bei einem Marktforschungsinstitut in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Viele Kunden kommen wegen der Stadtfeste, nicht wegen der verkaufsoffenen Sonntage.

Stadt Herne sagt Verkaufssonntage ab

Im Gegensatz zu Essen hat der Stadtrat in Herne alle noch anstehenden verkaufsoffenen Sonntage in Herne abgesagt. Betroffen sind vier Sonntage. Das hat der Rat am Dienstag (11.07.2017) in einer Sitzung beschlossen.

Ende Februar (28.02.2017) hatte der Rat der Stadt Herne die Durchführung von sechs verkaufsoffenen Sonntagen in den Stadtbezirken Wanne und Herne-Mitte beschlossen. Die Gewerkschaft Verdi ist dagegen vorgegangen und hat die Verordnung für rechtswidrig erklärt.

Urteilsbegründung

Politik und Verwaltung in Herne sind sich sicher, dass die anderen Verkaufssonntage vor Gericht keine Chance haben. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte verkaufsoffene Sonntage auch im Rahmen von Stadtfesten verboten. Der Grund: Sie dürfen nicht im Mittelpunkt stehen.