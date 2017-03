Essener Einkaufszentrum wegen Anschlagsdrohung geschlossen

Am Samstagmorgen (11.03.2017) hat die Polizei in Essen mitgeteilt, dass das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Innenstadt komplett geschlossen bleibt. Der Grund: Der Polizei liegen "konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag vor" , teilte die Behörde mit. Um eine Gefährdung für Besucher auszuschließen, würden sowohl die Verkaufshallen als auch die Parkgarage gesperrt. Die Drohung beziehe sich ausschließlich auf das Einkaufszentrum. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf eine gefährliche Situation außerhalb des Einkaufszentrums.