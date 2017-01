Uni Bochum bekommt erste Professur für Venenleiden

Krampfadern, Thrombosen, offene Beine - Venenleiden sind in Deutschland ein Massenphänomen. Sie sind häufig genetisch bedingt, werden aber begünstigt durch zu wenig Bewegung und langes Sitzen. Ein Drittel der Bevölkerung leidet darunter.

Trotzdem wird bislang wenig zu Venenerkrankungen geforscht. Mit der neuen Professur in Bochum wollen Experten zum Beispiel herausfinden, warum Krampfadern immer wieder kommen. Langfristig will man erkrankte Venen heilen statt entfernen. Die designierte Professorin tritt ihre Stelle Mitte des Monats (15.01.2017) an.

Stand: 11.01.2017, 07:13