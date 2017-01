Leichtes Erdbeben in Herne

Das Epizentrum der Erderschütterung lag laut dem Geologischen Dienst NRW wahrscheinlich in der Umgebung von Herne-Sodingen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger meldeten sich nach dem Beben offenbar beim Geologischen Dienst NRW und der Feuerwehr in Herne und Bochum. "Nach diesen Informationen wirkten die Erschütterungen erschreckend, Möbel haben gezittert. Schäden wurden nicht gemeldet", so der Geologische Dienst auf seiner Online-Seite.

Ursache noch unklar

Dass das Beben so deutlich zu spüren war, obwohl es nur eine Stärke von 1,9 hatte, ist nach Einschätzung des Geologischen Dienstes auf "die geringe Herdtiefe" zurückzuführen. Nach ersten Sichtung der Daten befand sich der Herd in einer Tiefe von etwa 0,5 bis ein km. Die Ursache des Bebens könnten die Fachleute erst klären, wenn alle Informationen ausgewertet seien.