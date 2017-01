Entlaufener Luchs Findus wieder im Stall

Mehrere Tage nach seinem Ausbruch aus dem Gelsenkirchener Zoo ist der Luchs Findus wieder wohlbehalten zurück im Stall. " Er ist noch etwas nervös, aber das legt sich wieder ", so eine Sprecherin der "Zoom Erlebniswelt" am Samstag (28.01.2017). " Zum Frühstück gab es erstmal leckeres Kaninchenfleisch. "

Über den zugefrorenen Graben entwischt

Das scheue Tier konnte am vergangenen Wochenende entwischen, weil der Wassergraben rund um sein Gehege zugefroren war. Auf seiner Flucht durch das Ruhrgebiet wurde er mehrfach gesichtet. Er konnte aber erst am frühen Freitagabend mit einem Betäubungsgewehr in Herne dingfest gemacht und in sein Gehege zurückgebracht werden.