Entlaufener Luchs Findus in Herne wiedergefunden

Wie die Zoo-Pressesprecherin mitteilte, wurde Findus am Malakow-Turm in Herne gefunden und am frühen Freitagabend (27.01.2017) von der Tierärztin des Zoos vor dem Rücktransport betäubt. Der Zoo hatte das Verschwinden am Sonntagmorgen bemerkt. Der Fundort liegt gut zwei Kilometer vom Zoo entfernt, das Tier war zuvor aber auch in Bochum-Wattenscheid gesichtet worden. Die Wildkatze war über eine Eisscholle in der Außenanlage entkommen. Eigentlich hätte das Tier bei Eisbildung gar nicht draußen sein dürfen.