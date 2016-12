Hoher Schaden: Beutezug durch Essener Mehrfamilienhaus

Die Unbekannten hebelten am späten Sonntag Balkontüren auf oder schlugen Fenster ein, um in die Wohnungen zu gelangen. Ein Nachbar habe gesehen, wie drei mutmaßliche Täter in ein wartendes Auto sprangen und die Flucht ergriffen. Eine Fahndung sei ohne Erfolg geblieben. In dem mehrstöckigen Haus sei fast jede Wohnung aufgebrochen worden, hieß es.

Die Beamten hätten aber nicht nur aufgebrochene Tresore entdeckt, sie seien auch auf eine kleine Hanf-Gärtnerei gestoßen.

Stand: 26.12.2016, 16:34