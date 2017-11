Duisburger Filmwoche: Fußball- und Fluchtdokus

Motto: "Mittel der Wahl"

Unter dem Motto "Mittel der Wahl" laufen bei dem Festival auch Filme zu aktuellen Themen wie Flucht und Migration. Zum Abschluss läuft am Samstag (11.11.2017) "What the Wind took away", ein Film über die Schicksale zweier jesidischer Mütter in einem türkischen Flüchtlingscamp.

Insgesamt laufen 26 Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, bevor am Sonntag noch einmal ausgewählte Filme wiederholt werden. Eine Expertenjury zeichnet die besten Filme aus und vergibt Preisgelder in Höhe von insgesamt über 20.000 Euro.