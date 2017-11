Duisburger nach fünf Tagen aus Felsspalte gerettet

Keine SMS mehr an den Vater

Am vergangenen Freitag (03.11.2017) hatte der Duisburger seinem Vater per SMS von der Wandertour berichtet. Nach tagelanger Funkstille gab der Vater am Montag eine Vermisstenanzeige bei der Duisburger Polizei auf.

Österreichische Streifenpolizisten haben den Mietwagen des Wanderers schließlich schneebedeckt auf einem Parkplatz beim Vorderen Gosausee gefunden. Die Suche nach dem Mann war am Mittwochabend (08.11.2017) " aufgrund der winterlichen Verhältnisse und Neuschneemengen von eineinhalb Meter mit akuter Lawinengefahr " nicht möglich, so die Österreichische Polizei.

Handykontakt mit Polizei

Die Rettungsaktion war für die Spezialisten gefährlich

Schließlich gelang es dem Duisburger aber in der Nacht zu Donnerstag (09.11.2017), einen kurzen Notruf per Handy abzusetzen, per SMS mit der Leitstelle zu kommunizieren und seinen Standort durchzugeben. Daraufhin machten sich die Retter am frühen Donnerstagmorgen um 1 Uhr " trotz der schwierigen Bedingungen und unter akuter eigener Lebensgefahr " auf den Weg.

"Der 45-jährige Bergsteiger hat augenscheinliche Verletzungen an der Schulter und Sprunggelenk" , so die österreichische Polizei nach der Rettung um 4 Uhr. Ein Rettungshubschrauber habe den Duisburger von der Unglücksstelle in ein Krankenhaus transportiert.

Stand: 09.11.2017, 12:55