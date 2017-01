"Weiße Riesen": Abbrucharbeiten in Duisburg offiziell gestartet

Vor ein paar Wochen wurde noch entrümpelt, jetzt geht es dem ersten "Weißen Riesen" in Duisburg-Hochheide an die Innereien. Seit Montag (09.01.2017) steht die Schadstoffsanierung an. Und da geht es vor allem um das gefährliche Asbest. Davon gibt es eine Menge in und am Hochhaus.

Für die Arbeiten gelten daher besondere Schutzvorkehrungen. Die Etagen müssen abschnittsweise abgeriegelt werden. Die Arbeiter können die Wohnungen nur mit Schutzkleidung betreten - und zwar durch eine Schleuse am Eingang.

Arbeiten werden Monate dauern

Mit der Schadstoffsanierung will man im Sommer fertig sein - parallel dazu wird entkernt. Das Dach kommt runter und die Fenster werden ausgebaut. Ist das alles geschafft, kann mit den Sprengvorbereitungen begonnen werden. Die Sprengung selbst ist für den Herbst 2017 geplant. Danach wird der Bauschutt zerkleinert und kommt in die ehemalige Tiefgarage und Keller des Hochhauses. Die rund 40.000 Tonnen Schutt müssen also nicht abtransportiert werden. Insgesamt muss die Stadt rund 3,5 Millionen Euro für Abbruch und Sprengung zahlen.

Was nach den Weißen Riesen kommt

Die freien Flächen sollen nicht mehr bebaut werden. Stattdessen sollen Architekten und Bürger noch dieses Jahr in einem Wettbewerb Vorschläge machen, wie sie sich den Bereich wünschen. Die Ergebnisse kommen in einen Rahmenplan, der dann je nach Sanierungsfortschritt umgesetzt werden kann. Die "Weißen Riesen" gehören zum Wohnpark Hochheide und wurden in den 70-er Jahren gebaut.

Stand: 10.01.2017, 17:27