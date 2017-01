Duisburg plant Mega-Outlet auf Loveparade-Gelände

Das derzeit diskutierte Designer Outlet-Center auf dem alten Güterbahnhof am Rande der Duisburger Innenstadt könnte das größte Deutschlands werden. Das geht aus einer Ratsvorlage für den 1. Februar hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Doch der Weg bis zum Shopping-Paradies wird steinig.

Einkaufsstadt im Village -Stil

Bis zu 175 Läden, rund 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 3.000 Parkplätze. Laut der Vorlage für den Rat könnte auf dem früheren Loveparade-Gelände am Rande der City eine Art Einkaufsstadt im Village-Stil entstehen. In ihren Dimensionen erinnert sie viele Käufer an das beliebte Outlet-Center im niederländischen Roermond. Neben Kleidung soll dort auch Spielzeug, Porzellan und Schmuck verkauft werden.

City -Händler befürchten Einbußen

Viele Händler in der benachbarten Duisburger Innenstadt befürchten nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Umsatzeinbußen. Die IHK ist deshalb gegen die Pläne. Besser wäre es aus ihrer Sicht, zu den ursprünglichen Plänen der "Duisburger Freiheit" zurückzukehren. Diese sehen den Bau von Wohnungen und Büros auf dem Gelände nahe des Hauptbahnhofes vor.

"Filet-Stück" liegt brach

Die Pläne des britischen Stararchitekten Norman Foster sind allerdings seit rund sieben Jahren beerdigt. Seitdem gehört dem Unternehmer Kurt Krieger das Grundstück. Er wollte dort ein riesiges Möbelhaus bauen. 2010 fand dann auf dem Gelände die Loveparade mit 21 Toten statt. Die Bauplanungen stockten. Das Möbelhaus wurde nie gebaut. Nach wie vor liegt das Grundstück brach, obwohl Immobilienexperten es wegen der zentralen Lage als ein "Filet-Stück" bezeichnen.

Rat soll Grundsatzentscheidung treffen

Krieger stellte nun einen ersten Antrag für ein Designer-Outlet. Demnach soll das Vorhaben von der spanischen "Neinver"-Gruppe umgesetzt werden. Sie gilt als zweitgrößter Outlet-Betreiber in Europa. Nun steht das Thema auf der Tagesordnung einer Sondersitzung des Rates. Der soll sich in einem ersten Schritt grundsätzlich für das Vorhaben aussprechen. Eine Mehrheit aus SPD und CDU signalisierten bereits vor Wochen Zustimmung. Grüne und Linke sind dagegen kritisch. Die Diskussionen werden wohl auch vor dem Hintergrund ähnlicher Pläne im Duisburger Norden geführt werden. Nach jahrelangem Streit war das Projekt krachend gescheitert.

Stand: 25.01.2017, 15:36