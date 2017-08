Zehn Jahre danach: Mafia-Morde in Duisburg

Die italienische Mafia ist unauffälliger geworden

Das Landeskriminalamt weiß aus den Verfahren der Duisburger Mafiamorde, dass es in NRW weiterhin Personen gibt, die Kontakte zur italienischen organisierten Kriminalität haben. " Angehörte der `Ndrangheta leben am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet, die Camorra im östlichen Ruhrgebiet und die Cosa Nostra im Bereich Köln ", sagt Thomas Jungbluth vom Landeskriminalamt. Nach den Morden in Duisburg sei die italienische Mafia unauffälliger geworden, um nicht wieder in den Fokus zu geraten.

In Italien gibt es andere polizeiliche Mittel, um Mafiosi zu überwachen: Etwa per Telefon oder indem man die Wohnung und Geld aus Mafiageschäften beschlagnahmt, damit es nicht reingewaschen werden kann. Das ist in Deutschland schwierig. Auch die neue Gesetzgebung, die Gelder beschlagnahmen kann, wird von Ermittlern mit Skepsis gesehen. Strafbar soll danach nur die Gründung, Mitgliedschaft, Werbung und Unterstützung in Bezug auf eine Vereinigung sein. Und zwar auf die Begehung von Straftaten gerichtet, die im Höchstmaß mit mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Heißt es im Gesetz. Das Wort Mafia kommt nirgendwo vor.

Mehr als 100 Mafiosi festgenommen

Polizeiabsperrung und Ermittler am Tatort.

Holger Haufmann war damals der Chef von Heinz Sprenger bei der Duisburger Polizei. Zusammen erlebten sie die Festnahme von Giovanni Strangio, dem Drahtzieher und Hauptschützen der Morde in Duisburg. Zwei Jahre nach der Tat. Giovanni Strangio, ein Pizzabäcker aus Kaarst, hatte sich in Amsterdam versteckt. DNA -Spuren, Schmauchspuren, Videos und Hinweise aus Italien führten zum Mörder in seinem Versteck in Amsterdam. Holger Haufmann bekam bei der Festnahme eine Gänsehaut. Die minutenlang anhielt: " Die Klärung der Morde von Duisburg haben der `Ndrangheta gezeigt, dass sie einen Schritt zu weit gegangen sind und auf breiter Linie verloren haben. "

2010 wurde dann der zweite Schütze festgenommen. Weil die deutschen Ermittler überzeugt waren, dass die Täter in Italien auch in einem Indizienprozess verurteilt werden, wurden die Täter ausgeliefert. Giovanni Strangio bekam lebenslänglich, auch für die Morde von Duisburg wurde er verurteilt. Der zweite Schütze bekam eine hohe Haftstrafe. Im Rahmen der Duisburger Morde wurden laut LKA mehr als 100 Mafiosi festgenommen.

Mafia weiter in Deutschland aktiv