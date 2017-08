A40-Rheinbrücke: Lkw-Sperre noch in diesem Jahr?

Der Landesbetrieb Straßen. NRW hofft darauf, noch in diesem Jahr eine Sperre für Lkw auf der A40 -Rheinbrücke einrichten zu können. " Vor allem überladene Lkw haben die Brücke stark in Mitleidenschaft gezogen. Für die Brücke wird jetzt ein Sperrsystem eingerichtet. Die Lkw sollen demnächst vor der letzten Ausfahrt vor der Rheinbrücke Neuenkamp automatisch gewogen und bei Übergewicht abgeleitet werden" , erklärt Ingrid Scholtz, Sprecherin des Landesbetriebs Straßen. NRW . " Wann das aber genau geschehen wird, das ist aber noch unklar ."

Künftige Sperrungen nicht auszuschließen