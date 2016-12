Videobeobachtung in NRW wird ausgeweitet

Überwachung nur an "Brennpunkten schwerer Straftaten"

Kameraeinsatz wird im Polizeigesetz geregelt

Art und Umfang einer Videoüberwachung sind im Polizeigesetz NRW geregelt. Demach dürfen nur öffentlich zugängliche Orte überwacht werden, " an denen wiederholt Straftaten begangen wurden und deren Beschaffenheit die Begehung von Straftaten begünstigt ". Bei dem überwachten Ort muss es sich also um einen Brennpunkt schwerer Straftaten handeln. Dabei dürfen die Kameras allein der Verhinderung von Straftaten dienen - und nicht etwa zu einer Verlagerung der Kriminalität an andere Orte führen. Polizeibeamte müssen schnell auf das beobachtete Geschehen reagieren können: " Besonders wichtig ist, dass die Monitore in unmittelbarer Nähe der Kameras ständig beobachtet werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Polizeibeamten bei Gefahr sofort eingreifen können ", erklärte Innenminister Jäger bei der Bekanntgabe der Ausweitung der Maßnahmen.

Überwachung soll Täter abschrecken

Das ist auch der Datenschutzbeauftragten NRW wichtig: " Videotechnik soll präventiven Charakter haben ", betont deren Sprecher Nils Schröder. Die installierten Kameras dürften nur dann eingeschaltet werden, wenn's dafür Bedarf gebe. So soll auch die neue Anlage in Essen nach Polizeiangaben nur zu den Zeiten in Betrieb sein, zu denen erfahrungsgemäß die meisten Straftaten verübt werden. Eine anlasslose Aufzeichnung und Speicherung der Daten ist nicht möglich. " Die Videotechnik muss eingebunden sein in ein Gesamtkonzept ", erläutert Schröder.