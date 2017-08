Baden in der Ruhr: Positive Bilanz nach drei Monaten

Das Baden in der Ruhr ist seit mehr als 40 Jahren offiziell verboten. Nur an einer Badestelle am Baldeneysee ist das Schwimmen in der Ruhr offiziell erlaubt. Seit drei Monaten. Allerdings war die Badestelle nur an 30 von rund 90 Tagen geöffnet.

Sonnenbaden am Baldeneysee

Im Schnitt konnte also nur an jedem dritten Tag geschwommen werden. Dennoch äußert sich die Stadt zufrieden. Insgesamt seien rund 7.000 Schwimmer gekommen, pro Badetag also rund 230. An den anderen Tagen konnte die Wasserqualität nicht gewährleistet werden.

Denn wenn es - wie in diesem Monat - viel regnet, schlägt das Frühwarnsystem Alarm, weil sich das Ruhrwasser mit dem Wasser aus Rückhaltebecken von Kläranlagen vermischen könnte. Bis zum 15. September soll die Badestelle geöffnet bleiben. Danach will die Stadt entscheiden, ob im kommenden Jahr noch weitere offizielle Bademöglichkeiten an der Ruhr eingerichtet werden.