Drei Großbrände in Essen: Fast 70 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Noch in der Silvesternacht musste die Feuerwehr in Essen zunächst mit einem Großaufgebot von 40 Einsatzkräften ausrücken, um einen Werkstattbrand zu löschen. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers Bernd Weichert standen dort kurz vor Mitternacht 2.500 Autoreifen in Flammen. Da die Helfer befürchteten, dass das Feuer auf zwei benachbarte Wohnhäuser übergehen konnte, mussten dort noch in der Nacht 17 Bewohner ihre Wohnungen verlassen.

Dachstuhlbrand: Haus unbewohnbar

Nur kurze Zeit später brannte der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses im Stadtteil Holsterhausen komplett ab. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte konnten allerdings drei Katzen nur noch tot aus dem Haus bergen. Das Haus ist unbewohnbar.

50 Bewohner kommen im Bus unter

Gegen 3.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte dann bei einem Brand in einem achtgeschossigen Wohnhaus knapp 50 Menschen zum Verlassen ihrer Wohnungen auffordern. Sie kamen in einem Bus unter, den die Feuerwehr angefordert hatte. Dort wurden sie mit heißen Getränken versorgt. " Knapp drei Stunden waren die Kollegen dort vor Ort im Einsatz ", so Feuerwehrsprecher Weichert. Die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon. Sie durften nach dem Einsatz wieder in ihr Haus zurückkehren.

Vermutlich seien die Brände durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden. " Das liegt in einer Silvesternacht natürlich nahe. Dennoch kennen wir die genaue Ursache noch nicht ", erklärte Weichert. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 01.01.2017, 10:14