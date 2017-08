Dortmunder Staatsanwaltschaft zerschlägt Drogen-Netzwerk

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat ein grenzüberschreitendes Netzwerk von Heroin-Dealern zerschlagen.

Es ist der bisher größte Ermittlungserfolg gegen den organisierten Drogenhandel.

Die Drogen wurden in der Nordstadt verkauft. Organisiert wurde der Handel von Rotterdam aus: Wer in Dortmund Heroin kaufen wollte, musste eine Telefonnummer in Rotterdam anrufen. Dort befand sich der Kopf des Dealerrings. Dieser schickte dann seine Läufer in Dortmund los zum Kunden.

Ermittler bewiesen langen Atem

Vor drei Jahren flog der Mann in Rotterdam auf. Kurz darauf gerieten auch seine Komplizen in das Visier der Polizei. In diesem Fall habe man sich vom Haupttäter nach unten durchgearbeitet, so die Staatsanwaltschaft. Mittlerweile sind 150 Dealer und der Haupttäter in Dortmund zu Haftstrafen zwischen fünf und zwölf Jahren verurteilt worden. Die Ermittlungen dauern noch an.

