Schauspiel aus Dortmund sorgt für Furore in Berlin

Das Dortmunder Schauspiel hat Berlin erobert. Sonntagabend (07.05.2017) war die Premiere der "Borderline Prozession" beim Berliner Theatertreffen. Es war die erste von ingesamt fünf ausverkauften Vorstellungen in der Berliner Rathenau-Halle. Beim Theatertreffen werden die besten deutschsprachigen Produktionen ausgezeichnet.

Mit Bühnenbild nach Berlin

Das gesamte Ensemble ist mit mehreren Lkw , beladen mit Bühnenbild und Technik, nach Berlin gereist." Das Dortmunder Schauspiel ist der absolute Renner hier ", sagte die Leiterin des Theatertreffens, Yvonne Büdenholz. Die Karten für alle fünf Vorstellungen waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Großartig und neu

Premierenfeier

„ Großartig, so etwas habe ich noch nie gesehen, das ist zeitgenössisches Theater, das in Dortmund stattfindet und nicht in Berlin ", sagt ein Premierengast. " Neu und toll, das weckt auf ", sagt eine junge Frau, die froh war, eins der begehrten Tickets bekommen zu haben. Vor der Halle versuchten bis kurz vor der Vorstellungen noch viele Menschen eine Karte zu ergattern.

Dortmunder Schauspiel feierte bis zum Morgen

" Ich bin unglaublich erleichtert, dass wir uns auf internationaler Fläche so gut präsentiert haben ", sagte Intendant Kay Voges nach der gefeierten Vorstellung. Die Nervosität vorher war riesig. Immerhin musste eine komplette Hausfassade mit mehren Zimmern, einer Trinkhalle und einem Auto, sowie komplexer Videotechnik in der Berliner Halle aufgebaut werden.

Nur eine Generalprobe

Nach nur einer Generalprobe am Samstag klappte die Vorstellung der "Borderline Prozession" reibungslos. Alle Schauspieler des Ensembles spielen bei der "Borderline Prozession" gleichzeitig Alltagsszenen, Geschichten über Liebe, Krieg und Tod. Das Phänomen der Gleichzeitigkeit von Ungleichem will Kay Voges damit zeigen. Für das Dortmunder Schauspiel war es nach 22 Jahren wieder die erste Einladung nach Berlin.