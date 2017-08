Rätsel um Mann ohne Gedächtnis in Dortmund

Im April 2017 fand die Polizei einen verwirrten Mann in einem abgestellten Zug am Dortmunder Hauptbahnhof. Außer einer Tasche mit vier Geschichtsbüchern hatte er nichts bei sich. Auf die Frage, wie er heiße, gab er an, König Ludwig aus Bayern zu sein. Daraufhin brachte man ihn in die psychiatrische Abteilung des Marienkrankenhauses in Dortmund.

Mann fühlt sich oft einsam

Drei Tage nach der Einlieferung verbesserte sich sein Zustand. Doch seine Erinnerungen kamen nicht zurück. Er kennt seinen Namen und seinen Wohnort nicht, auch nicht seine Familie. Er sagt, da sei nur Nebel, sonst nichts. Er fühle sich oft einsam und allein.

Therapien helfen nicht

Im Marienhospital haben die Ärzte in den letzten Monaten vieles versucht. Keine Therapie hat bisher geholfen. Der große, höfliche Mann mit weißen Haaren und langem Bart ist schüchtern und sehr religiös. Er mag klassische Musik und malt gerne. Warum ihn niemand vermisst, kann er sich nicht erklären.

Ärzte bestätigen Amnesie

Der Mann mit dem hessischen Dialekt gibt seinen Gedächtnisverlust nicht nur vor. Das steht für die Ärzte fest. Spezialisten haben bestätigt, dass er an einer schweren Amnesie leidet. Eine Krankheit, die in Deutschland zurzeit bei nur rund 40 Personen diagnostiziert wurde.

Schweres Trauma wohl Auslöser für Amnesie

In allen bekannten Fällen ist der Amnesie ein schweres Trauma vorausgegangen - also in der Regel eine psychische Gewalterfahrung. Der Mann könnte etwa Opfer einer Gewalttat gewesen sein. Der Gedächtnisverlust ist sozusagen ein Schutzmechanismus. In einigen Fällen von schwerer Amnesie haben die Patienten ihre Erinnerung nie zurückerlangt.

Mann bekommt eine neue Identität

Nach dem langen Aufenthalt in der Klinik stellt die Stadt Dortmund dem mittellosen Mann jetzt eine kleine Wohnung zur Verfügung. Ebenso eine vorübergehende neue Identität und Sozialhilfe. Und sie will ihn dabei unterstützen, seine alte Identität wiederzufinden.

Stand: 10.08.2017, 06:26