Mann rettet sich brennend aus Wohnung

In Dortmund ist in der Nacht auf Mittwoch (01.02.2017) ein schwerer Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein Mann ist dabei lebensgefährlich verletzt worden, zwei weitere Bewohner sind leicht verletzt.

Mann flüchtet brennend aus dem Haus

Der Bewohner der brennenden Wohnung hatte das Feuer offenbar erst sehr spät bemerkt. Die Polizei war schon vor Ort, dann erst kam er mit brennender Kleidung aus dem Haus gerannt. Ein Polizist und ein Nachbar reagierten schnell und löschten ihn mit einem Gartenschlauch, der vor dem Haus lag. Trotzdem kam der Mann mit schweren Verbrennungen in die Klinik. Er schwebt in Lebensgefahr.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Mit insgesamt 40 Kräften löschte die Feuerwehr den Brand.

Stand: 01.02.2017, 07:24