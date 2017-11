Deutschlands erste Ballsportmesse kommt nach Dortmund

Drei Tage lang (29.06.-01.07.2018) soll sich auf Deutschlands erster Ballsportmesse auf über 20.000 Quadratmetern alles um den Ball drehen. Und die Bälle selbst werden in den Westfalenhallen natürlich auch gedreht, wenn die " BaSpo " im Sommer 2018 ihre Premiere feiert.

Nicht nur König Fußball

Die Veranstalter hatten zunächst überlegt die Messe in Köln, Düsseldorf oder Essen zu veranstalten. Sie alle wurden vom Standort Dortmund ausgestochen, erklärte Geschäftsführer Ali Çelik am Dienstag (07.11.2017): "In Dortmund schlägt das Herz des Fußballs, natürlich mit dem BVB , aber auch mit vielen lokalen Vereinen. Dazu ist Dortmund eine Metropole im Ruhrgebiet, die viele Besucher aus der Umgebung anlockt."

Auch, wenn die Messe direkt neben dem Stadion platziert ist – es soll um alle Ballsportarten gehen. Eishockey und Minigolf sind beispielsweise vertreten. Denn die Idee der Messe ist, allen Ballsportarten eine Plattform zu bieten und den Aktiven, Vereinen und Unternehmen dabei zu helfen, sich zu vernetzen.

Besucher können sich mit Profis messen

Aber die " BaSpo " ist keine reine Fachmesse. Die Besucher können drei unterschiedliche Bereiche entdecken, so Çelik: "Die Messe bietet Stände und die Möglichkeit sich beraten zu lassen und einzukaufen. Das Forum soll ein Platz für Diskussionen und Austausch sein, über Themen wie Ernährung oder das Training in verschiedenen Ballsportarten. Und in der Erlebniswelt können sich die Besucher austoben."

Dort soll es zum Beispiel möglich sein sich mit einem Profi-Sportler im Tischtennis zu duellieren oder Körbe mit Basketballern zu werfen. Auch ein Bereich für E-Sports, etwa mit Konsolen-Spielen wie FIFA und NBA ist geplant, genauso wie die Vorstellung von Trendsportarten wie Headis oder Padel Tennis.

Messe für fünf Jahre vorgemerkt

Die Veranstalter hoffen auf 30.000 Besucher und auch der Plan für die Zukunft steht bereits: Das Team der " BaSpo " hat mit Westfalenhallen-Geschäftsführer Christian Plothe bereits einen Fünfjahresvertrag geschlossen und plant die Messe in den kommenden Jahren in Dortmund zu etablieren.

Stand: 08.11.2017, 06:27