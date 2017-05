S-Bahnhof in Dortmund von Neonazi-Gegnern blockiert

Gegner einer Neonazi-Demo mit 200 Teilnehmern in Dortmund wollten am Montagnachmittag (01.05.2017) verhindern, dass die Rechten zu ihrer angemeldeten Kundgebung gelangen konnten. Rund 400 Menschen blockierten dafür den S-Bahnhof Marten-Süd, über den Demo-Teilnehmer anreisen wollten. Gegen 15.45 Uhr haben sie die Blockade freiwillig beendet - sie hatten ihr Ziel erreicht: Rechte Marschierer aufhalten.

Keine Züge zwischen Somborn und Dorstfeld

Die Bahn sperrte die beiden Gleise des Bahnhofs. Zwischen Dortmund-Somborn und Dorstfeld fuhren keine Züge. Bahnen aus Unna endeten in Dorstfeld. Züge mit Demonstranten strandeten in Dorstfeld. Auf der ICE -Strecke in der Nähe konnten Fernzüge nur Schritttempo fahren.

Die Polizei ist mit vielen Kräften am Bahnhof, hat die Blockierer aufgefordert, den Bahnsteig zu verlassen. Sie hat ihnen angeboten, stattdessen eine Demo abzuhalten - denn das, was sie hier machten, war nicht angemeldet.

Stand: 01.05.2017, 15:21