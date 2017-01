Aufmarsch türkischer Nationalisten in Dortmund

Die türkischen Nationalisten wollen am Sonntag (15.01.2017) ab 13 Uhr in Dortmund demonstrieren. Offiziell heißt es, man wolle den Opfern für Terror in der Türkei gedenken. Hinter der Demonstration steht der türkische Verein " Turan e.V . ".

Nach Einschätzung der deutschen Bundesregierung orientiert sich " Turan e.V. " ideologisch an der rassistisch-nationalistischen, rechtsextremistischen " Ülkücü "-Ideologie, die das Türkentum als überlegene Rasse versteht und alles Türkische überhöht.

Polizei befürchtet Gewalt

Die Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf die Veranstaltung vor. Sie befürchtet das Aufeinandertreffen mit kurdischen Gegendemonstranten. Bei einer Demonstration von "Turan e.V." in Duisburg war es 2016 zu einem gewalttätigen Zusammentreffen gekommen. Die Polizei rechnet außerdem damit, dass deutlich mehr als die angemeldeten 350 türkischen Demonstranten zu der Veranstaltung in der Dortmunder Innenstadt kommen könnten.