Aus dem Nichts ist in Herne den vergangenen Wochen wieder die Cranger Kirmes entstanden. Dort, wo sie sich seit Donnerstag (03.08.2017) wieder wilde Fahrgeschäfte und Familienkarussells drehen, befindet sich sonst nur ein unspektakulärer Platz. Die Cranger Kirmes ist ein Volksfest der Superlative. Über 500 Schausteller haben ihre Geschäfte in Herne aufgebaut – mehr kommen nur zum Münchner Oktoberfest. Mit vier Millionen prognostizierten Besuchern ist die Kirmes das besucherstärkste Volksfest in NRW .